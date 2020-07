Ljubljana, 27. julija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale, da je bilo med 12. marcem in 31. majem v Sloveniji izdanih 14.000 karantenskih odločb, izrečenih pa za več kot 100.000 evrov glob. Poročale so tudi o petih novih potrjenih primerih okužbe z novim koronavirusom.