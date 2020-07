Milan Mandarić ne bo zapustil Olimpije

Ljubljana, 27. julija - Predsednik NK Olimpija Milan Mandarić je na klubski spletni strani zapisal, da je bila minula sezona izjemno težka, polna dramatičnih dogodkov in izrednih okoliščin in se ni razpletla po njegovih in željah privržencev kluba. Čeprav je pred časom napovedal, da bo po koncu sezone odšel iz kluba, pa je danes sporočil, da ostaja predsednik Olimpije.