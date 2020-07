Za pravično in enako družbo po epidemiji bi države morale okrepiti socialno infrastrukturo

Ljubljana, 28. julija - V Evropski mreži organov za enakost Equinet opozarjajo, da bo gospodarski in socialni krizi, ki bo zaradi epidemije covida-19 prizadela Evropo, diskriminacije več, če vlade ne bodo sprejele politik in ukrepov za spodbujanje enakosti. Med priporočili za izgraditev pravične družbe so izpostavili predvsem krepitev socialne infrastrukture.