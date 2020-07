LVMH kljub padcu prihodkov optimističen

Pariz, 27. julija - Francoski proizvajalec in prodajalec luksuznega blaga LVMH je v prvem letošnjem polletju ustvaril 18,4 milijarde evrov prihodkov, kar je 27 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Kot so izpostavili v družbi, so kljub vsemu zadovoljni, saj so se s koronavirusno krizo dobro soočili. Spodbudno je tudi okrevanje prodaje, predvsem na Kitajskem.