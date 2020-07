Evropske borze končale v rdečem

London/Frankfurt/Pariz, 27. julija - Indeksi na pomembnejših evropskih borzah so današnje trgovanje končali večinoma v rdečem. Vlagatelje po navedbah analitikov še naprej skrbi pandemija covida-19, v ospredju pozornosti pa so tudi dodatno zaostreni odnosi med ZDA in Kitajsko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.