Vodstvo Moka se je sestalo s predstavniki za mamila in kriminal ZN

Lozana, 27. julija - Vodstvo Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) se je sestalo s predstavniki oddelka Združenih narodov za mamila in kriminal (UNODC). Mok je navedel, da so se na videokonferenčnem sestanku pogovarjali, kako zaščititi šport pred kriminalnimi dejavnosti in dopingom.