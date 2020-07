Na Hrvaškem julija pol manj turistov kot lani

Zagreb, 27. julija - Na Hrvaškem so od začetka julija do danes našteli dva milijona turističnih obiskov, kar predstavlja 54-odstotni delež lanskega julijskega obiska, je danes sporočila Hrvaška turistična skupnost (HTZ). Kot so dodali v skupnosti, je bilo največ turistov iz Nemčije in Slovenije, njihov delež je dosegel 90 odstotkov lanskega.