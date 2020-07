Nov incident na meji med Izraelom in Libanon

Tel Aviv/Bejrut, 27. julija - Na meji med Izraelom in Libanonom se je po navedbah izraelske vojske zgodil nov incident. Podrobnosti vojska ni objavila, je pa izraelska televizija poročala, da naj bi na meji prišlo do streljanja. V zadnjih dneh se sicer že zaostruje konflikt med Izraelom in libanonskim Hezbolahom, poročajo tuje tiskovne agencije.