Evropska sredstva za deinstitucionalizacijo CUDV Črna na Koroškem

Črna na Koroškem, 27. julija - Služba vlade za razvoj in kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori projekta deinstitucionalizacije Centra za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Črna na Koroškem. Vrednost projekta znaša slabih 2,4 milijona evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval dobrih 1,9 milijona evrov, so sporočili iz službe.