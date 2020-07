Na Balkanu v zadnjem dnevu številne nove okužbe z novim koronavirusom

Zagreb, 27. julija - V zadnjih 24 urah so na Balkanu zabeležili številne nove okužbe z novim koronavirusom, največ v Srbiji, kjer so jih našteli 411, devet ljudi pa je umrlo. V BiH so od nedelje potrdili še 183 okužb, sedem ljudi je umrlo. V Severni Makedoniji so našteli 128 novih primerov in šest smrtnih žrtev. Tudi iz Albanije in Črne gore poročajo o novih okužbah.