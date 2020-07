V zadrugi Vinakras zavračajo namigovanja o koruptivni naravi obiska Pivčeve

Ljubljana/Sežana, 27. julija - V zadrugi Vinakras so ostro zavrnili vsa namigovanja in govorice o korupciji glede junijskega gostovanja kmetijske ministrice Aleksandre Pivec. Kot so pojasnili, obisk nikoli ni bil načrtovan kot promocija zadruge, namen objavljenega videoposnetka, ki da ga nekateri mediji predstavljajo kot promocijski video, pa je prikaz ministričinega obiska.