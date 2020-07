Svetovni dan hepatitisa priložnost za informiranje o pomenu zgodnjega odkrivanja bolezni

Ljubljana, 28. julija - Ob današnjem svetovnem dnevu hepatitisa stroka poziva, naj zaradi obremenjenosti zdravstva z epidemijo covida-19 ostale življenjsko ogrožajoče bolezni, med katerimi sta tudi hepatitisa B in C, ne ostanejo spregledane. Ob tem poudarjajo, da so preprečevanje okužbe s hepatitisoma B in C oz. zgodnje odkrivanje okužbe in zdravljenje ključ do uspeha.