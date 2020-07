Tunizijec odkril način izdelave dragocene kraljeve vijolične barve

Tunis, 28. julija - Tunizijec Mohamed Ghassen Nouira je odkril dele lokalne skrivnosti, povezane s starodavnimi cesarji - kako iz črevesja morskih polžev narediti drago in redko vijolično barvo. Ta je bila simbol moči in prestiža, tradicionalno namenjena kraljevim ter cesarskim oblekam. Barvilo stane tudi do 3400 evrov na gram, poroča francoska tiskovna agencija AFP.