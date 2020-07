Duterte: Z ukrepi za zajezitev koronavirusa preprečili več milijonov okužb

Manila, 27. julija - Filipinski predsednik Rodrigo Duterte je danes branil odziv države na epidemijo covida-19. Ukrepi, ki so bili deležni številnih kritik, so po njegovih besedah preprečili do 3,5 milijona okužb z novim koronavirusom. Sodržavljane je pozval k sodelovanju v boju proti covidu-19.