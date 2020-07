Dunajčani unovčili za 10 milijonov evrov koronskih bonov za restavracije

Dunaj/Ljubljana, 27. julija - Mesto Dunaj se je odločilo, da bo po dvomesečnem zaprtju zaradi novega koronavirusa pomagalo zagnati gostinsko dejavnost z boni za obisk restavracij in kavarn. Dunajčani so akcijo odlično sprejeli, saj so doslej unovčili že tretjino vseh bonov v skupni vrednosti 10 milijonov evrov.