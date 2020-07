V petek nadaljevanje lige NBA oziroma povsem nove igre

piše Žiga Bojc

Ljubljana, 28. julija - V noči iz četrtka na petek se nadaljuje košarkarska lige NBA ali, kot jo po novem promovirajo v ZDA, "A Whole New Game" (Povsem nova igra). In res bo drugačna: brez gledalcev, z rednimi zdravniškimi pregledi za covid-19, drugačnim sistemom tekmovanja in enotnim prizoriščem za vseh 22 moštev.