Finale prvega nogometnega SP 1930 na plan prinesel pravo orožarno

Ljubljana, 27. julija - V četrtek, 30. julija, bo minilo 90 let o prvega finala na nogometnih svetovnih prvenstvih. Zgodb in zgodbic okrog tekmovanja je veliko, vse pa pričajo o tem, da se je svet v devetih desetletjih dodobra spremenil in veliko zadev, ki so bile nekdaj del vsakdana, je danes nenavadnih, zabavnih.