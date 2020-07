Nekdanji krožni napadalec Celja kljubuje letom

Reka, 27. julija - Nekdanji krožni napadalec Celja Pivovarne Laško Renato Sulić kljubuje svojim letom. V 41. letu starosti in po dolgih letih igranja za Celje, Zagreb, Veszprem in Wislo iz Plocka, se je odločil, da se bo vrnil v domovino in igralsko kariero nadaljeval v reškem Zametu, kjer je tudi naredil prve rokometne korake, poroča portal handball-planet.