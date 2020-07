V treh dneh skoraj 600 podpisov za ustanovitev civilne iniciative za ohranitev Brkinov

Divača, 27. julija - Prebivalci Brkinom in Vremske doline so uresničili napovedi in ustanovili civilno iniciativo Ohranimo Brkine, s katero nasprotujejo akumulaciji Padež kot rešitvi za dodatni vodni vir za Istro. V treh dneh so zbrali 588 podpisov, novi pa še prihajajo, so sporočili.