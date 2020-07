V Vietnamu zaradi izbruha novega koronavirusa evakuirali 80.000 ljudi

Hanoj, 27. julija - V osrednjem delu Vietnama so zaznali nov izbruh novega koronavirusa, zaradi česar bodo z območja evakuirali okoli 80.000 ljudi, danes poročajo vietnamski mediji. V med turisti priljubljenem mestu Da Nang so v petek potrdili prvi primer okužbe po skoraj sto dnevih, od takrat so okužbo potrdili še pri dveh osebah.