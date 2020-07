Filmski svet s pokloni preminuli igralki Olivii de Havilland

Pariz, 27. julija - Ob smrti filmske igralke Olivie de Havilland, ene zadnjih igralk t. i. zlate dobe Hollywooda, so se ji z zapisi poklonila nekatera znana imena iz sveta filma. "Znala je živeti in vsi so jo imeli radi," je na Twitterju zapisala igralka Mia Farrow. Olivia de Havilland je umrla v nedeljo v Parizu v starosti 104 leta.