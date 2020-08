Po odločitvi sodišča iskanje dogovora o odvozu odpadkov iz Pivke in Postojne v Ljubljano

Pivka, 1. avgusta - Po odločitvi višjega sodišča, da je pogodba o pristopu občin Postojna in Pivka k RCERO Ljubljana veljavna, prek pravnikov in njihovega koncesionarja Publikusa potekajo pogovori o tem, kako zadeve udejanjiti, pravi pivški župan Robert Smrdelj. Sam upa, da bodo našli rešitev, ki bo ugodna za vse in bo uredila tudi vprašanje plačila računov Snagi.