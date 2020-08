SOS za vode: Z izgradnjo čistilne naprave v Račah do čistejšega Žabnika

Maribor, 1. avgusta - V potoku Žabnik na območju Rač, kjer so zadnja leta beležili alarmantne vsebnosti nevarnih snovi, posebej živega srebra, so danes mejne vrednosti teh snovi sicer še presežene, a se stanje z boljšo osveščenostjo industrije in javnosti izboljšuje. Največji korak v tej smeri pa bo izgradnja nove čistilne naprave, napovedana za prihodnje leto.