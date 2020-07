Evropske borze uvodoma s padci

London/Frankfurt/Pariz, 27. julija - Evropske borze so današnje trgovanje začele s padci indeksov. Vlagatelje v slabo voljo spravljajo vse bolj napeti odnosi med ZDA in Kitajsko, prav tako jih skrbi, da se pandemija koronavirusa ne umirja. Kot poročajo tuje agencije, se je veliko vlagateljev zateklo k zlatu, ki zanje predstavlja bolj varno naložbo. Cene zlata so danes dosegle rekord.