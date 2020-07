Znane žirije 77. beneškega filmskega festivala

Benetke, 27. julija - Znani so člani štirih mednarodnih žirij letošnjega beneškega filmskega festivala, ki bodo izbrali nagrajence v tekmovalnih programih Benetke 77 in Horizonti, dobitnika leva prihodnosti za najboljši prvenec in nagrajence v programu virtualna resničnost. Mednarodni filmski festival v Benetkah bo letos potekal od 2. do 12. septembra.