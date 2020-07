V celjskem vrtcu Tončke Čečeve še ena okužba z novim koronavirusom

Celje, 27. julija - V enoti Center celjskega vrtca Tončke Čečeve so potrdili še eno okužbo z novim koronavirusom pri strokovni delavki. Zato je bila karantena odrejena okuženi in še 21 otrokom, ki so bili v stiku z njo. Že prejšnji teden pa je bila karantena odrejena za tri strokovne delavke in 23 otrok. Enoto Center pa so zaprli za en teden.