Večer o razlikah med izbruhom koronavirusa v Hrastniku in Šmarju pri Jelšah (27. 7.)

Maribor, 27. julija - Rozmari Petek v komentarju Zakaj Hrastnik ni drugo Šmarje, piše o razlikah izbruha koronavirusa med Hrastnikom in Šmarjem pri Jelšah. V domu starejših v Hrastniku so virus pričakali goli in bosi, brez razglašene epidemije in v času dopustov ter tako s premalo kadra. Stiska pa je pokazala tudi veliko potrebo po novem domu starejših v Hrastniku.