Singapur, 27. julija - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju znižale. Vlagatelji pozorno spremljajo napete odnose med ZDA in Kitajsko, saj so kitajske oblasti zasedle konzulat ZDA v Chengduju, potem ko so pred dnevi zaradi zaostrovanja odnosov med velesilama ukazale njegovo zaprtje.