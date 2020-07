Dončić kljub 20 točkam z Dallasom izgubil proti Indiani

Orlando, 27. julija - Slovenski košarkar Luka Dončić se je v okviru priprav na nadaljevanje sezone v severnoameriški ligi NBA s svojimi Dallas Mavericks pomeril z Indiana Pacers, ki so zmagali s 118:111. Dončić je bil prvi strelec Dallasa in mu je v 24:27 minute na parketu skorajda uspel trojni dvojček: dosegel je 20 točk, 11 skokov in devet podaj.