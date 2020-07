Juventus po zmagi nad Sampdorio znova najboljši v Italiji

Torino, 26. julija - Nogometaši Juventusa so po zmagi nad Sampdorio z 2:0 (1:0) v 36. krogu italijanskega prvenstva osvojili deveti zaporedni in skupno 36. naslov državnega prvaka. Zasedba iz Torina ima dva kroga pred koncem neulovljivih sedem točk prednosti pred drugouvrščenim Interjem iz Milana, medtem ko Atalanta in Lazio zaostajata osem točk.