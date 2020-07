Beograd, 26. julija - V Srbiji so v zadnjih 24 urah zaradi novega koronavirusa testirali 10.381 oseb, potrdili pa so 467 novih primerov okužbe. Zaradi covida-19 je umrlo osem bolnikov, je poročala srbska tiskovna agencija Tanjug. V soboto so potrdili 411 novih okužb.