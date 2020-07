V italijanski Kampaniji prve kazni zaradi neupoštevanja nošenja mask

Rim, 26. julija - V južni italijanski deželi Kampaniji so v soboto izrekli prve kazni zaradi neupoštevanja pravila o obveznem nošenju zaščitnih mask v okviru ukrepov proti novemu koronavirusu, danes poročajo italijanski mediji. Kazen v višini tisoč evrov so izrekli v Salernu lastnikom treh lokalov, med drugim nekega bara in frizerskega salona.