Dunaj, 26. julija - Nabiralka gob na avstrijskem Tirolskem je imela srečo v nesreči. 75-letna ženska se je namreč med iskanjem gob do pasu pogreznila v močvirje in ni mogla ven. K sreči so jo našli svojci, potem ko jih je zaskrbelo, ker se več ur ni vrnila.