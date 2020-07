Rdeči vragi po zmagi v Leicestru potrdili ligo prvakov

London, 26. julija - V zadnjem krogu angleškega prvenstva je Manchester United v gosteh premagal Leicester z 2:0 (0:0) in potrdil nastop v ligi prvakov. V sezoni 2020/21 bodo angleške barve v tem tekmovanju zastopali še prvak Liverpool, Manchester City in Chelsea, v evropski ligi bo nastopil Leicester, v kvalifikacijah za to tekmovanje pa Tottenham.