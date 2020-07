V BiH 263 novih okužb z novim koronavirusom

Sarajevo, 26. julija - V Bosni in Hercegovini so danes potrdili 263 novih primerov okužbe z novim koronavirusom. Od teh so jih 154 zabeležili v Federaciji BiH, 109 pa v Republiki srbski, so sporočili iz pristojnih zavodov obeh entitet. Gre za rahel upad števila okužb v primerjavi s prejšnjim dnem, ko so v državi zabeležili 304 primere okužbe.