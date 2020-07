Največji zaslužkar lani plačal več kot poldrugi milijon evrov dohodnine

Ljubljana, 27. julija - Medtem ko je polovica zavezancev za dohodnino že poravnala svoje obveznosti za lani, preostale to še čaka. Do sredine tega tedna morajo doplačati dohodnino zavezanci iz drugega svežnja informativnih izračunov, tisti iz tretjega svežnja imajo časa še do konca avgusta. Rekorder je zavezanec z obračunano dohodnino več kot 1,5 milijona evrov.