V Avstriji 134 novih okužb z novim koronavirusom

Dunaj, 26. julija - V Avstriji so v zadnjem dnevu zabeležili 134 novih okužb z novim koronavirusom, je danes sporočilo notranje ministrstvo. Največ primerov okužbe, 60, je bilo na Dunaju, sledi Zgornja Avstrija s 23 in Spodnja Avstrija z 22 primeri. Zaradi naraščanja okužb v Evropi in svetu od ponedeljka stopajo v veljavo nekatere omejitve pri vstopu v državo.