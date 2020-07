V soboto največ novo odkritih okužb s koronavirusom v Hrastniku

Ljubljana, 26. julija - V soboto so največ okužb z novim koronavirusom potrdili v Hrastniku, kjer so vzeli brise vsem oskrbovancem in zaposlenim tamkajšnjega doma starejših. Poleg 13 primerov v občini Hrastnik so po eno okužbo potrdili še v Litiji, na Brezovici in v Žalcu.