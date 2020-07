Revolverji, megla in žage - prvi finale SP je bil poln drame

Montevideo, 30. julija - Danes mineva 90 let od prvega finala svetovnega prvenstva v nogometu, ki je potekal 30. julija 1930 v Urugvaju. Pred finalom so razorožili navijače, belgijski sodnik John Langenus se je namreč bal, da so strasti pred dvobojem domačega Urugvaja in Argentine na stadionu Centenario v Montevideu preveč razvnete.