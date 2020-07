V soboto potrdili 16 novih okužb, od tega 13 v hrastniškem domu starejših

Ljubljana, 26. julija - V Sloveniji so v soboto na okužbo z novim koronavirusom testirali 565 oseb in potrdili 16 pozitivnih primerov, od tega 13 v domu starejših v Hrastniku. Iz bolnišnice so odpustili dva bolnika s covidom-19, tam jih ostaja 21. Na intenzivni negi so štirje bolniki, novih smrtnih primerov v soboto ni bilo.