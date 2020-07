V Severni Koreji naj bi imeli prvi primer koronavirusa

Pjongjang, 26. julija - Severnokorejske oblasti so danes odredile zaporo mesta Kaesong ob meji z Južno Korejo, potem ko so, kot so sporočili, odkrili prvi sum koronavirusa v državi. Šlo naj bi za osebo, ki je pred tremi leti prebegnila v Južno Korejo, zdaj pa se je nezakonito vrnila v državo.