V Avstraliji covid-19 terjal največ žrtev doslej v enem dnevu

Sydney, 26. julija - V Avstraliji je v soboto zaradi koronavirusa umrlo deset ljudi, kar je največ doslej od začetka pandemije. Zabeležili so tudi več kot 450 novih okužb, večino v zvezni državi Viktorija, so sporočili pristojni. Smrtne žrtve so bile stare med 40 in 80 let, več jih je bilo stanovalcev domov za starejše.