V Celju se danes obeta atletska poslastica

Celje, 26. julija - Na stadionu celjskega Kladivarja se bo danes nadaljevalo in sklenilo državno prvenstvo v atletiki. Maja Mihalinec bo lovila drugi posamični in tretji naslov po sobotnih zmagah na 100 m in 4 X 100 m, ko je prvi dan v zadnji predaji pritekla zmago Massu. Kristijan Čeh, Tina Šutej, Maruša Mišmaš in drugi obetajo lep drugi atletski dan.