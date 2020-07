Inter še lahko sanja naslov

Genova, 25. julija - Nogometaši Interja iz Milana so v 36. krogu italijanskega prvenstva na gostovanju v Genovi premagali domačo ekipo s 3:0 (1:0). S tem so na prvenstveni lestvici na drugem mestu prehiteli Atalanto in si vsaj za en dan podaljšali upanje, da bi lahko postali prvaki. Za vodilnim Juventusom, ki bo v nedeljo gostil Sampdorio, zaostajajo štiri točke.