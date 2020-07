Thibodeau bo prevzel New York Knicks

New York, 25. julija - Ameriški trener Tom Thibodeau bo prevzel vodenje košarkarskega kluba New York Knicks v severnoameriški ligi NBA, poroča novinar ESPN Adrian Wojnarowski in ameriška tiskovna agencija AP. Moštvo z 62-letnim trenerjem usklajuje le še zadnje podrobnosti, podpisal pa je petletno pogodbo.