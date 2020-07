V BiH 304 novih okužb z novim koronavirusom

Sarajevo/Skopje/Beograd, 25. julija - V Bosni in Hercegovini so v zadnjih 24 urah potrdili 304 nove okužbe z novim koronavirusom. V Federaciji BiH so opravili 1016 testov, od katerih jih je bilo pozitivnih 174. V Republiki srbski so opravili 663 testiranj in potrdili 130 okužb z novim koronavirusom, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.