Novi koronavirus: ZDA z več kot 70.000 novimi okužbami, v Braziliji skoraj 56.000

Washington/Brasilia, 25. julija - ZDA so že drugi dan zapored potrdile več kot 70.000 novih okužb z novim koronavirusom. V Braziliji je že tretji dan število novih dnevnih okužb večje od 50.000. Po podatkih ameriške univerze Johnsa Hopkinsa so v ZDA v zadnjih 24 urah potrdili 73.795 novih okužb, zaradi covida-19 je umrlo 1157 bolnikov. V Braziliji so potrdili 55.891 okužb.