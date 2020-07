Oktobrski skoki v Klingenthalu odpovedani

Klingenthal, 25. julija - Iz Nemške smučarske zveze (DSV) so sporočili, da so zaradi trenutnega stanja v zvezi z epidemijo novega koronavirusa in nemogočega načrtovanja organizacije odpovedali tekmovanje za poletno veliko nagrado v Klingenthalu, kjer bi se morali skakalci meriti 2. in 3. oktobra.