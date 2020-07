Ostra izmenjava besed med Turčijo in Grčijo zaradi Hagije Sofije

Istanbul/Atene, 25. julija - Med Turčijo in Grčijo se tudi danes nadaljuje ostra izmenjava besed v povezavi s Hagijo Sofijo, ki so jo turške oblasti po 86 letih iz muzeja spremenile v mošejo. V Atenah so dejanje v petek ostro kritizirali, Ankara pa je grške očitke danes označila za "sovražnost proti islamu in Turčiji".