V svetu rekordno povečanje okužb, prvi primer okužbe znova tudi v Vietnamu

Ženeva/Hanoj/Johannesburg, 25. julija - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v petek poročala o rekordnem povečanju primerov okužbe z novim koronavirusom v svetu v zadnjih 24 urah, in sicer za 284.196. Največji porast števila okužb je bil v ZDA, Braziliji, Indiji in Južni Afriki. O prvem primeru okužbe v zadnjih več kot treh mesecih znova poročajo iz Vietnama.